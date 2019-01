De Chinese start-up Byton heeft de definitieve versie van het interieur van zijn eerste elektrische auto getoond. Voorin de auto zijn drie schermen geïnstalleerd voor de bestuurder en bijrijder.

Byton presenteerde vorig jaar op techbeurs CES in Las Vegas voor het eerst de 'slimme' auto M-Byte met een scherm van 1,25 meter op het dashboard. De auto had ook in het stuur een touchscreen, waarmee de bestuurder het grote scherm kon bedienen.

Tijdens de persconferentie van dit jaar maakt het bedrijf bekend dat er nog een scherm wordt toegevoegd. Dit 8-inch-display komt tussen de bestuurder en de bijrijder. Vooral de passagier moet daarvan gebruikmaken. Achterin de auto zijn op de hoofdsteunen van de bestuurder en bijrijder nog eens twee schermen te vinden.

Het scherm in het stuur is iets aangepast in de uiteindelijke versie met de toevoeging van fysieke knoppen. Het display is net boven de airbag geplaatst en blijft recht staan wanneer aan het stuur wordt gedraaid.

Stembediening en kunstmatige intelligentie

Softwarefuncties van de auto kunnen op verschillende manieren worden bediend. Naast aanraakgevoelige schermen en knoppen herkent de M-Byte ook handgebaren. Verder is er stembediening via de spraakassistent Alexa van Amazon. Het systeem herkent stemmen van meerdere mensen en kan aan de hand daarvan persoonlijke instellingen doorvoeren. Zo speelt de computer de muzieklijsten van de persoon die erom vraagt.

De auto maakt gebruik van kunstmatige intelligentie en slaat informatie van bestuurders op. De auto kan op die manier favoriete restaurants voorstellen als het etenstijd is.

Ook is de M-Byte uitgerust met camera's voor gezichtsherkenning. Een camera houdt bijvoorbeeld in de gaten of de bestuurder in slaap valt. Volgens Byton kan de camera zelfs gezondheidsmetingen doen.

De consumentenversie van de M-Byte gaat eind dit jaar in productie, stelt Byton. Het definitieve model wordt in juni gepresenteerd. De auto kost 45.000 dollar (39.500 euro). Het is niet bekend wanneer de eerste versies daadwerkelijk geleverd worden.