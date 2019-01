Acer heeft meer informatie prijsgegeven over zijn nieuwe laptops van 2019. De Swift 7 is het dunste model met een webcam in het toetsenbord.

De Swift 7 werd vorig jaar kort getoond tijdens de IFA-beurs. Op de techbeurs CES in Las Vegas werd meer bekend over de laptop.

Het apparaat is 9,95 millimeter dik en heeft een 14-inch-display. Het scherm heeft een resolutie van 1920 bij 1080 pixels en is aanraakgevoelig. Omdat de randen een stuk dunner zijn geworden, is de complete laptop kleiner dan het vorige Swift 7-model. De nieuwe versie weegt 890 gram.

De Swift 7 heeft net als het vorige model een vingerafdrukscanner naast het toetsenbord. Vanwege dunnere schermranden was boven het scherm geen ruimte meer voor de webcam. Die is onder een toets geplaatst. Deze oplossing zagen we vorig jaar voor het eerst in de MateBook Pro X van Huawei.

Verder is de Swift 7 voorzien van een Intel i7-processor. De laptop wordt met maximaal 512GB opslagruimte en 16GB aan werkgeheugen geleverd. Aan de zijkant heeft de laptop een koptelefoonaansluiting en twee USB-C-poorten.

Acer brengt de Swift 7 in april uit. De laptop krijgt een vanafprijs van 1.799 euro.

Krachtige gaminglaptop met 4K-scherm

Acer maakte ook meer informatie bekend over de Predator Triton 900. Die laptop werd eveneens vorig jaar getoond, maar toen waren er nog geen specificaties en prijzen bekend.

De gaminglaptop heeft beugels aan de zijkant, waardoor het beeld gekanteld kan worden. Het gaat daarbij om aanraakgevoelig 4K-display van 17 inch.

De Triton 900 biedt de GeForce RTX 2080 als grafische kaart. Daarnaast is de laptop voorzien van een Intel Core H-processor. Over de koeling boven het toetsenbord is een glazen plaat geplaatst, waar het scherm overheen kan worden gekanteld.

Het is niet duidelijk hoelang de accu mee gaat als er zware games afgespeeld worden, maar een woordvoerder van Acer benadrukt dat het apparaat met name bedoeld is voor thuisgebruik. Wel wordt een dongle voor een optionele Xbox-controller meegeleverd.

De Predator Titon 900 komt in maart beschikbaar voor 4.199 euro.

Kleinere gaminglaptop van Acer

Naast de Triton 900 komt er ook een afgeslankt model, de Triton 500. Deze versie heeft een kleiner 15,6-inch-scherm met HD-resolutie. Ook de behuizing is kleiner en lichter, zodat hij gemakkelijk kan worden meegenomen. Het apparaat moet tot acht uur meegaan op een volle lading.

De Tryton 500 heeft verder een GeForce RTX 2080. Gebruikers kunnen kiezen voor een i7-processor en tot 32GB aan werkgeheugen. Met de laptop kunnen ook virtualrealityspellen worden afgespeeld. Het apparaat verschijnt in februari en kost 1.999 euro.