De fabrikanten van USB-C-kabels en -accessoires kunnen voortaan een bescherming inbouwen, zodat onbetrouwbare apparaten herkend kunnen worden.

Het zogeheten USB Type-C Authentication-protocol van het USB Implementers Forum (USB-IF) werd woensdag aangekondigd. Het certificaat wordt door het bedrijf DigiCert uitgegeven.

Fabrikanten zijn niet verplicht om aan het protocol mee te doen. Voor gebruikers moet het wel makkelijker worden om te herkennen of een aangesloten kabel of apparaat via USB-C aan de standaard voldoet.

Met de implementatie van het protocol kan onder meer herkend worden of kabels schadelijke software versturen, via bijvoorbeeld een kleine computer die verstopt zit in een stroomadapter. Dit wordt vervolgens geblokkeerd.

Het is niet bekend wanneer de eerste producten die de bescherming bieden op de markt komen, maar fabrikanten kunnen de authenticatie vanaf nu toevoegen.