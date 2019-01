Microsoft is in Nederland gestart met de verkoop van zijn nieuwste tablet en laptop, de Surface Pro 6 en Surface Laptop 2. Ook de desktopcomputer Studio 2 wordt in Nederland verkocht, maakt het bedrijf donderdag bekend.

De nieuwe laptop, tablet en computer werden in oktober vorig jaar al aangekondigd, maar toen waren die nog niet in Nederland beschikbaar.

Vanaf donderdag kunnen er bestellingen geplaatst worden. De apparaten worden vanaf 7 februari geleverd.

De Surface Pro 6 is een tablet waar een muis, toetsenbord en stylus mee verbonden kunnen worden, zodat die ook als laptop te gebruiken is. Het nieuwe model is volgens Microsoft 67 procent sneller dan zijn voorganger. In Nederland wordt hij vanaf 899 euro verkocht.

De Surface Laptop 2 heeft een scherm van 13,5 inch en is in vier kleuren beschikbaar. De laptop zou 85 procent sneller dan het eerste model zijn en kost minstens 1.149 euro in Nederland.

De nieuwe Studio is net als zijn voorganger een desktopcomputer die ook als tekentablet gebruikt kan worden. Deze computer heeft twee keer zo veel grafisch geheugen en is grafisch 1,5 keer sneller dan de Studio 1. Het apparaat wordt aangeboden voor een prijs vanaf 4.149 euro.