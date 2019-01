De stemassistent in Google werd in de eerste weken in Nederland vaker gebruikt dan in elk ander land vlak na een introductie, stelt Google-woordvoerder Rachid Finge op Twitter.

"Geen enkel land zag vijf maanden na lancering zoveel gebruik als in Nederland", aldus Finge. Het is vooralsnog niet bekend hoeveel Nederlanders de assistent precies gebruiken.

De stemassistent van Google spreekt sinds juli 2018 Nederlands. Toen was de stemdienst alleen op telefoons in het Nederlands te gebruiken. In oktober begon Google ook met de verkoop van de slimme Home-speakers die met de dienst werken.

Gebruikers kunnen de Google Assistent stemcommando's geven om bijvoorbeeld de lichten in huis aan te zetten. Ook is het mogelijk om simpele vragen aan de stemdienst te stellen.

In de afgelopen maanden heeft de zoekgigant de Nederlandstalige functionaliteit uitgebreid. Zo werden in december speciale sinterklaascommando's toegevoegd.