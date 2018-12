Een detectiesysteem dat drones kan herkennen moet ervoor zorgen dat een incident zoals op het vliegveld van Gatwick plaatsvond niet opnieuw gebeurt. Een melding van een rondvliegende drone legde daar dagenlang het vliegverkeer plat.

"Ik kan zeggen dat we nu detectiesystemen in heel Groot-Brittannië kunnen inzetten om deze dreiging (van drones, red.) te bestrijden", beweert de Britse minister Ben Wallace (Veiligheid) in een reeks berichten op Twitter.

De melding van rondvliegende drones rond Gatwick legde het vliegverkeer op de luchthaven, het op een na drukste van het Verenigd Koninkrijk, op woensdag, donderdag en vrijdag plat. De luchthaven besloot de startbaan omwille van de veiligheid te sluiten, maar kreeg opnieuw meldingen van drones op momenten dat het de baan wilde openen.

Uiteindelijk zorgde apparatuur van het Britse leger er voor dat de luchthaven weer geopend kon worden. Om wat voor technologie het precies gaat, is onduidelijk.

"De enorme toename van dergelijke apparaten (drones, red.) en de uitdagingen van het inzetten van militaire tegenmaatregelen in een civilie omgeving betekent dat er geen eenvoudige oplossingen zijn", schrijft minister Wallace.

Het is onduidelijk of de militaire apparatuur om drones te herkennen een permanente toevoeging van het vliegveld van Gatwick zullen zijn. Minister Wallace liet in zijn tweets ook niet weten hoe concreet de plannen zijn om de technologie landelijk in te zetten.

Politie laat opgepakte verdachten vrij

De politie pakte zaterdag twee verdachten op, maar liet het duo een dag later weer vrij nadat bleek dat het echtpaar niets met de drone-incidenten te maken had.

Het is in Groot-Brittannië verboden om een drone binnen 1 kilometer van een luchthaven te vliegen. Bestuurders van de onbemande vliegtuigjes kunnen voor overtreding maximaal vijf jaar gevangenisstraf krijgen.

De politie van Sussex, dat de zaak onderzoekt, maakte zondag bekend in de buurt van Gatwick een beschadigde drone te hebben gevonden.