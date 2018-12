LG heeft de tweede versie van de CineBeam 4K-laserprojector gepresenteerd. De beamer kan op zo'n 5 centimeter afstand van de muur staan en een beeld van 90 inch projecteren.

Op een afstand van zo'n 18 centimeter projecteert de nieuwe HU85L een 4K-beeld van 120 inch, schrijft LG in de aankondiging op de website.

LG heeft nog niet alle details bekendgemaakt. Dat doet het bedrijf in januari op de CES-beurs in Las Vegas. Wel bekend is dat de maximale helderheid uitkomt op 2.500 ANSI-lumen.

Op de beamer zijn verder een USB-poort, een ethernetaansluiting en een HDMI-poort aanwezig. Ook is het apparaat te bedienen via stemcommando's via LG-assistent ThinQ. Zo kunnen gebruikers zeggen: "Schakel de beamer uit als de film klaar is."

Het is nog niet bekend wat de beamer gaat kosten en wanneer hij op de markt komt.