De nieuwe iPad Pro is bij sommige modellen licht gebogen. Het bedrijf ziet dit echter niet als een defect in de tablets.

Tijdens de productie worden het metaal en het plastic van de iPad Pro afgekoeld met behulp van een speciaal proces, vertelt Apple aan The Verge. Sommige tablets trekken hierdoor krom.

De techgigant zegt dat deze buiging niet zal toenemen naarmate klanten de iPad langer gebruiken. Het apparaat zal ongeveer even krom blijven.

Omdat de iPad Pro in zijn gebogen staat blijft functioneren, ziet Apple het niet als een probleem in de tablets. Het is daarom onduidelijk of klanten een gebogen iPad gratis kunnen omruilen voor een plat model.

Het is niet bekend hoeveel klanten precies last hebben van het probleem. Volgens de tabletmaker wordt het apparaat niet bovengemiddeld vaak geretourneerd.

Apple had in 2014 ook last van buigproblemen, toen de iPhone 6 Plus bleek krom te trekken in broekzakken van gebruikers. Het bedrijf stapte toen voor de iPhone 6S over naar een steviger materiaal om dit tegen te gaan.