Anthony Levandowski, een omstreden voormalige werknemer van Uber, beweert in een autonoom rijdende auto van de westkust naar de oostkust van de Verenigde Staten te zijn gereden.

Het gaat om een Toyota Prius die was uitgebreid met technologie van zijn bedrijf Pronto.ai, zo is te zien in een versnelde video. De rit van San Francisco naar New York vond plaats van 26 tot 30 oktober.

"Naar ons weten is dit de eerste succesvolle rit dwars door het land die is uitgevoerd met zelfrijtechnologie", verklaart Pronto in de video. De technologie werkt volgens het bedrijf niet zonder een menselijke bestuurder die achter het stuur toezicht houdt en kan ingrijpen als dat nodig is.

Levandowski zegt tegen The Guardian dat hij achter het stuur zat, maar tijdens de rit nooit de pedalen heeft ingedrukt of het stuur heeft aangeraakt, behalve voor rustpauzes en voor het tanken.

Pronto wil de technologie voor autonoom rijden gaan toepassen op vrachtwagens. Het systeem biedt de voertuigen cruisecontrol, rijbaanassistentie en botspreventie. Dit soort technologie, waarmee en voertuig deels zelfstandig kan rijden, is ook al beschikbaar voor personenauto's.

Levandowski was spil in rechtszaak tussen Uber en Waymo

De 38-jarige Levandowski was de spil in een rechtszaak tussen Uber en Waymo, het zusterbedrijf van Google dat technologie rond zelfrijdende auto's ontwikkelt. Bij de overstap van Waymo naar Uber zou hij documenten met bedrijfsgeheimen hebben meegenomen.

Na het vertrek bij Google, dat toen nog onder eigen vlag aan zelfrijtechnologie werkte, richtte Levandowski in januari 2016 het bedrijf Otto op, dat technologie voor autonoom rijdende vrachtwagens ontwikkelde. Uber nam het bedrijf enkele maanden later over.

Uber en Waymo schikten in februari in de zaak rond de gestolen bedrijfsgeheimen. Enkele maanden later stopte Uber met de ontwikkeling van technologie voor autonoom rijdende vrachtwagens. In plaats daarvan richt de afdeling van het bedrijf zich op personenauto's.