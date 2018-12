De Amerikaanse stad Pittsburgh heeft Uber toestemming gegeven om weer zelfrijdende auto's te gaan testen op de openbare weg. De tests werden in maart gestopt nadat door een ongeluk iemand om het leven kwam.

Uber heeft goedkeuring gekregen van het Department of Transportation in de staat Pennsylvania, schrijft The Information dinsdag.

Een woordvoeder van Uber bevestigt de goedkeuring in gesprek met The Verge, maar stelt dat de tests nog niet zijn begonnen. "We hebben nog geen zelfrijdende auto's terug op de weg gezet."

Negen maanden geleden raakte een zelfrijdende auto van Uber betrokken bij een dodelijk ongeval. Daarna zette het bedrijf de tests direct stop.

Uit onderzoek bleek later dat de bestuurder, die moet ingrijpen als het nodig is, was afgeleid. Het was daarna te laat om in te grijpen en het uiteindelijke slachtoffer te ontwijken. De techniek van de auto die zelf had kunnen ingrijpen, was uitgeschakeld door Uber. Daardoor kon de auto vrijer bewegen.

Uber had sinds eind juli weer zelfrijdende auto's op de weg. Ze reden alleen niet zelfstandig, maar werden door mensen bestuurd. De testritjes moesten ervoor zorgen dat Uber meer inzicht kreeg in verschillende scenario's op de weg.