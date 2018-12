Techfabrikant LG zou plannen hebben om zijn oprolbare televisie in 2019 te verkopen.

Dat vertellen bronnen die bekend zijn met de plannen aan Bloomberg. De televisies hebben een flexibel 65-inchscherm dat als een poster kan worden opgerold. Dat gebeurt automatisch door op een knop te drukken.

De fabrikant toonde begin dit jaar al een prototype van een vergelijkbare televisie op gadgetbeurs CES, maar wilde toen niet zeggen of en wanneer de tv ooit verkocht zal worden.

Bij het prototype wordt het scherm opgerold in de soundbar. Hierdoor verdwijnt het scherm uit het zicht, waardoor de televisie niet continu zichtbaar is in de woonkamer. Ook kan slechts een deel van het scherm worden getoond, om bijvoorbeeld een muziekspeler te laten zien.

Veel details over de verkoop zijn nog niet bekend. Een exacte datum in 2019 of een verkoopprijs zijn nog niet gelekt. De televisiemaker heeft niet op de geruchten gereageerd.