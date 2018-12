Autofabrikant Hyundai heeft een autosysteem gemaakt, waarmee bestuurders hun auto kunnen openen en starten zonder sleutels te gebruiken.

Het systeem wordt in het Santa Fe-model van Hyundai geïnstalleerd, schrijft ZDNet. Aanvankelijk kunnen alleen Chinese gebruikers met de vingerafdrukscanner aan de slag. Dat is vanaf het eerste kwartaal van 2019 mogelijk.

Autobezitters kunnen hun vingerafdruk vooraf instellen. Dat kunnen meerdere bestuurders van een auto doen. In de deurhendel is een vingerafdrukscanner gebouwd, die versleutelde data naar het systeem in de auto stuurt. Komen de afdrukken overeen, dan gaat de deur open.

Scanner herkent bestuurder en past instellingen aan

De scanner herkent de bestuurder en past daar vervolgens de auto-instellingen op aan. Zo wordt de stoel versteld en wordt de positie van spiegels aangepast. Ook is de vingerafdrukscanner toegevoegd aan de startknop. Daarmee kan de auto gestart worden en kan de bestuurder wegrijden.

Het is niet duidelijk wanneer het systeem in andere landen in auto's van Hyundai wordt gezet.

Vingerafdrukscanners zijn al sinds 1999 in auto's te vinden. Daarbij ging het jarenlang om zogeheten concept cars, die niet daadwerkelijk op de weg te vinden waren.

Bentley levert sinds kort in de Bentaya SUV een kluisje dat alleen met een vingerafdruk te openen is.