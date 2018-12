Facebook heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse gameontwikkelaar ZeniMax. Daarmee komt ruim vier jaar een eind aan de rechtszaak tussen de twee bedrijven.

"We zijn blij dat er een schikking is getroffen", zegt de directeur van het bedrijf achter onder meer id Software (Doom en Quake) en Bethesda (The Elder Scrolls en Fallout) woensdag, meldt CNBC. Details over de schikking zijn niet bekendgemaakt.

ZeniMax klaagde Facebook in mei 2014 aan voor de vermeende diefstal van intellectueel eigendom voor de Oculus Rift, een headset voor virtual reality (VR) die Oculus in 2016 op de markt bracht. Facebook nam Oculus VR in maart van 2014 over.

In februari 2017 besloot een rechtbankjury dat Facebook een bedrag van 500 miljoen dollar (ongeveer 440 miljoen euro) aan schadevergoedingen moest betalen. In juni 2018 werd dat bedrag gehalveerd door een federale rechtbank in de Amerikaanse staat Texas.

Ook werd een door ZeniMax geëist verbod op het gebruik van programmeercode voor de Oculus Rift neergeslagen. Het verbod had kunnen betekenen dat enkele games niet meer op de VR-headset gebruikt zouden kunnen worden.