Uber zou van plan zijn om een bescheiden terugkeer te maken met de technologie voor zelfrijdende auto's. Het bedrijf wil zijn technologie weer testen op de openbare weg in Pittsburgh in de staat Penssylvania.

De zelfrijdende auto's gaan niet harder rijden dan 40 kilometer per uur, meldt The New York Times. Daarnaast gaan de auto's uit voorzorg niet in regenachtig weer of 's nachts de weg op.

In maart raakte een zelfrijdende auto van Uber betrokken bij een dodelijk ongeval, waarna het bedrijf zijn tests per direct stopzette. Uber testte zijn technologie destijds op vier locaties: in de steden San Francisco, Pittsburgh en Toronto en in de staat Arizona, waar het ongeval plaatsvond. De auto's reden maximaal zo'n 90 kilometer per uur.

Uit onderzoek bleek later dat de menselijke bestuurder, die moet ingrijpen als dat nodig is, afgeleid was en te laat ingreep om te voorkomen dat het slachtoffer geraakt zou worden. De technologie van de auto die zelfstandig had kunnen ingrijpen, was door Uber uitgeschakeld om het voertuig vrijer te laten bewegen.

In november vroeg Uber de staat Penssylvania toestemming om zijn zelfrijdende auto's daar te testen. Het bedrijf heeft die toestemming vooralsnog niet gekregen.