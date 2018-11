Google-zusterbedrijf Waymo start in december een zelfrijdende taxidienst die de concurrentie aangaat met bedrijven als Uber.

De taxidienst wordt onder een nieuwe naam geïntroduceerd, zegt een ingewijde tegen Bloomberg.

Waymo zou de dienst niet groots willen aankondigen, ook zou er niet direct een app in de appwinkels komen. De dienst zou kleinschalig starten, met tientallen tot honderden geautoriseerde testpassagiers in en om de Amerikaanse stad Phoenix.

Sinds eind 2017 test Waymo zijn zelfrijdende auto's zonder menselijke chauffeur op de openbare weg. Phoenix heeft speciale regelgeving waardoor zulke tests toegestaan zijn. Waymo testte die auto's de afgelopen maanden al met een groep van zo'n vierhonderd vrijwillige gezinnen.

Tot nu toe mochten testgebruikers niets zeggen over hun deelname. Als Waymo zijn nieuwe dienst lanceert, zouden gebruikers foto's en video's mogen maken en vrienden of de media mogen meenemen tijdens een rit.

Verschillende bedrijven werken aan zelfrijdende taxi's

Google werkt al bijna tien jaar aan zelfrijdende auto's. In de beginjaren gebeurde dit grotendeels in het geheim, inmiddels rijden de wagens van Google al enkele maanden tot jaren op de openbare weg in enkele Amerikaanse steden.

De auto's moesten in eerste instantie nog worden getest met menselijke chauffeurs achter het stuur, om in te kunnen grijpen wanneer de systemen van de auto niet goed werkten. Inmiddels is het systeem van Google geavanceerd genoeg om zonder zo'n chauffeur veilig de weg op te gaan.

Waymo zou in sommige auto's van zijn taxidienst nog wel menselijke chauffeurs achter het stuur zetten om nieuwe passagiers gerust te stellen.

Naast Waymo werken verschillende andere Amerikaanse bedrijven aan zelfrijdende auto's. Zo wil ook Uber uiteindelijk auto's zonder chauffeur inzetten. Auto's van Tesla moeten op termijn ook volledig zelfrijdend worden, waarna klanten volgens Tesla-CEO Elon Musk kunnen bijverdienen door hun auto als zelfrijdende taxi in te zetten.