Apple heeft bevestigd dat de T2-beveiligingschip in nieuwe MacBooks en iMacs de computers blokkeert als die door derden of de gebruiker zelf worden gerepareerd.

Het bedrijf stelt in gesprek met The Verge dat het gaat om een beveiligingsmaatregel. De maatregel was gebruikers al eerder opgevallen.

Nieuwe Macs, zoals de onlangs aankondigde MacBook Air en Mac Mini, bevatten een T2-chip. De chip slaat onder meer de vingerafdrukken van gebruikers op en de cryptografische sleutels om het systeem veilig op te starten.

Apple zegt dat de Macs met een T2-chip bij bepaalde reparaties worden geblokkeerd. Alleen Apple kan de blokkade dan weer ongedaan maken.

'Alleenrecht op zelf repareren'

Het bedrijf zegt niet om wat voor soort reparaties het gaat, al zouden Macs na het vervangen van een scherm niet op slot moeten gaan. Ook is onduidelijk of de blokkades pas sinds kort worden toegepast of dat dit al gebeurde sinds de introductie van de eerste Mac met T2-chip. Dit was de vorig jaar verschenen iMac Pro.

Critici denken dat Apple via de chip een mogelijk alleenrecht op de reparatie van zijn producten wil afdwingen. Maar het is ook mogelijk dat Apple via de chip wil controleren of reparateurs wel hoogwaardige componenten gebruiken bij het repareren van de Macs.

Volgens de populaire reparatiesite iFixit is het onduidelijk hoe de beveiligingscontrole van de T2-chip precies werkt. Bij het vervangen van onderdelen als het moederbord of de vingerafdrukscanner, zou de blokkade actief moeten worden.

Toch wist iFixit succesvol het moederbord van een MacBook Pro met T2-chip te vervangen. Het ging daarbij om een moederbord uit een andere MacBook. De site denkt dat de controle alleen bij gloednieuwe onderdelen wordt uitgevoerd.