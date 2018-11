Daimler, de autofabrikant van onder meer Mercedes-Benz, wil in de Verenigde Staten als proef een vervoersdienst met zelfrijdende auto's aanbieden.

De dienst moet in de tweede helft van 2019 in Silicon Valley, de techhub in de staat Californië, actief zijn voor een beperkte groep passagiers, meldt onder meer Mashable. De autofabrikant werkt daarvoor samen met Bosch.

De passagiers kunnen de zelfrijdende auto oproepen met een app. In de auto is nog altijd een medewerker van de autofabrikant aanwezig, die kan ingrijpen als het nodig is. Voor de taxidienst worden auto's uit de S-klasse van Mercedes-Benz ingezet.

Bosch en Daimler kondigden hun samenwerking op het gebied van zelfrijdende auto's in april aan. De autofabrikant zorgt voor de voertuigen, terwijl Bosch onder meer de sensoren voor autonoom rijden ontwikkelt.

