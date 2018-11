De nieuwe MacBook Air van Apple zou zeer lastig zelf te repareren zijn.

Dat concludeert reparateur iFixit, die de laptop voor een onderzoek uit elkaar heeft gehaald. De reparatievriendelijkheid van de laptop krijgt een 3, waarbij 10 het hoogst haalbare rapportcijfer is.

De batterij van de MacBook Air is vastgemaakt met lijm en speciale schroeven. Daarnaast zit zij bevestigd onder het moederbord en de speakers. Hoewel het mogelijk is de accu te vervangen, is het hierdoor wel relatief lastig.

Het volledige toetsenbord is daarnaast geïntegreerd in de behuizing, waardoor de volledige laptop uit elkaar gehaald moet worden als er een probleem met de knoppen is.

Werkgeheugen zit gesoldeerd aan het moederbord

Het RAM-geheugen van de laptop zit bovendien aan het moederbord gesoldeerd. Hierdoor kan een gebruiker de hoeveelheid geheugen niet op een later moment upgraden, een kritiekpunt dat iFixit vaker heeft bij MacBooks.

Volgens iFixit zijn Apple-producten vaker moeilijk om te repareren. De nieuwe Air is volgens de reparateur wel makkelijker te behandelen dan de MacBook Pro die eerder dit jaar verscheen. In die laptop is het nog moeilijker om de batterij te vervangen.