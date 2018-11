Onderzoekers van de Radboud Universiteit hebben een kwetsbaarheid ontdekt in enkele SSD-opslaggeheugen van Samsung en Micron. Schijven van deze fabrikanten zitten in ongeveer in de helft van alle nieuwe computers en tablets in Nederland.

Met de kwetsbaarheid is het mogelijk om de versleuteling van de geheugenopslag te omzeilen. Op die manier is het mogelijk om beveiligde bestanden in te zien zonder daarvoor het wachtwoord te gebruiken.

De onderzoekers bevestigden het bestaan van de kwetsbaarheid in twee SSD-schijven van Samsung, drie ingebouwde SSD-schijven van Micron en twee externe SSD-schijven van Samsung. Het gat zou echter in nog meer producten kunnen voorkomen.

De onderzoekers hebben geen verdere details bekendgemaakt.

'Vooral instellingen kwetsbaar'

Mensen die in het bezit zijn van een computer of tablet met deze schijven hebben die in veel gevallen niet aanstaan, zegt onderzoeker Bernard van Gastel. "Dat is iets voor technisch onderbouwde thuisgebruikers en voor grote organisaties." Het gaat bijvoorbeeld om ziekenhuizen, verzekeraars en banken.

Mocht zo'n instelling de SSD-schijf kwijtraken, dan zorgt de versleuteling ervoor dat een vinder de gegevens niet zomaar kan lezen. Het kan dan om zeer gevoelige data gaan, zoals persoonlijke of medische gegevens. Dankzij de kwetsbaarheid is het voor de vinder, mocht die kennis van het lek hebben, toch mogelijk om de gegevens uit te lezen.

SSD-schijven zijn de opvolger van de harde schijven die tot voor kort vaak in laptops en computers zaten. In tegenstelling tot harde schijven heeft SSD-opslag geen bewegende onderdelen, waardoor het geheugen veel sneller is. Vrijwel alle nieuwe laptops hebben dit type geheugen, net als alle tablets en smartphones.