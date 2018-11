Uber heeft de Amerikaanse staat Pennsylvania om toestemming gevraagd om zijn zelfrijdende auto's op de openbare weg te mogen testen. Het bedrijf vraagt de toestemming na een dodelijk ongeval met een testvoertuig in maart.

Ook heeft het tech- en vervoersbedrijf aan de verkeerstoezichthouder National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) laten weten scherper toe te zien op de bestuurders van zijn zelfrijdende auto's.

In maart reed een zelfrijdende Uber-auto een overstekende voetganger aan in de Amerikaanse staat Arizona. In het voertuig zat een bestuurder, die kan ingrijpen als dat nodig is. Uit vrijgegeven videobeelden bleek dat de vrouw afgeleid was. Ook was de auto niet geprogrammeerd om zelfstandig op tijd te remmen.

Uber gaat zijn zelfrijdende auto's voortaan testen met twee inzittenden in het voertuig, heeft het bedrijf laten weten aan de NHTSA. Ook wordt het automatische remsysteem ten alle tijden ingeschakeld en is de software verder verbeterd.