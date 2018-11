Het lukt speakerfabrikant Sonos niet om de stemassistent van Google in 2018 in zijn producten te integreren. Gebruikers kunnen hun Sonos-producten daardoor voorlopig nog niet formeel via de Google Assistent bedienen.

De integratie van de stembediening via de Google Assistent zou eigenlijk in 2018 worden toegevoegd, maar Sonos maakt donderdag bekend dat het bedrijf nu op het voorjaar van 2019 mikt.

Een aantal Sonos-producten is in onder meer de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland al voorzien van de slimme assistent Alexa. Gebruikers kunnen hun apparaat dankzij de assistent met hun stem bedienen, bijvoorbeeld om muziek af te spelen.

De Google Assistent is sinds juli ook in het Nederlands beschikbaar. De virtuele assistent is te vinden in onder meer Google Home, Googles eigen speaker.