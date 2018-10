De smartwatchfabrikant Garmin heeft zijn betaaldienst Garmin Pay in Nederland beschikbaar gesteld. Gebruikers kunnen in winkels betalen door hun horloge tegen een pinautomaat te houden.

De smartwatchbetaaldienst is te gebruiken door klanten van ABN AMRO en Rabobank met een Maestro-betaalpas en ICS-klanten met een MasterCard-creditcard.

Garmin Pay is beschikbaar voor de tien recentste horloges van de fabrikant. Daar zitten NFC-chips in die voor betalingen worden ingezet.

De betaaldienst werd in november 2017 geïntroduceerd, maar was toen nog niet in Nederland beschikbaar.

Garmin is het eerste techbedrijf dat in Nederland een betaaldienst voor smartwatches aanbiedt. Concurrenten zoals Apple bieden al langer de mogelijkheid om met een horloge te betalen, maar zijn nog niet in Nederland gestart.