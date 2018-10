Apple bracht dinsdagavond watchOS 5.1 uit, maar trok de update later weer in. Verschillende gebruikers meldden dat hun Apple Watch door de update onbruikbaar werd. De update is daarom niet meer beschikbaar.

Enkele gebruikers ondervonden problemen tijdens de installatie van de update voor het besturingssysteem van de Apple Watch. Deze smartwatches bleven volgens onder meer MacRumors hangen op het laadscherm en waren daarna onbruikbaar.

Het probleem lijkt vooralsnog beperkt tot de nieuwe Apple Watch Series 4. Waarschijnlijk zijn niet veel gebruikers getroffen. De getroffen klanten moeten waarschijnlijk contact opnemen met Apple.

Het is niet de eerste keer dat Apple een update intrekt. Het bedrijf trok in het verleden al updates voor watchOS, iOS en tvOS in na klachten van gebruikers.

Dinsdag bracht Apple ook een update voor iOS 12 uit. In iOS 12.1 zijn tientallen nieuwe emoji's te vinden en een functie om groepsgesprekken via FaceTime te starten. Ook lost de update een cameraprobleem van de iPhone XS en XS Max op. Bij het maken van een selfie werden gezichten ten onrechte vervaagd.