Richard Branson is maandagnacht opgestapt als bestuursvoorzitter bij het transportbedrijf Hyperloop One, meldt CNN. Volgens een woordvoerder was het plan altijd al dat Branson maar een korte periode zou aanblijven als voorzitter.

Hij volgde in december de vorige bestuursvoorzitter op die een stap terug moest doen wegens beschuldigingen van aanranding. Het bedrijf veranderde daarop zijn naam in Virgin Hyperloop One.

Volgens Branson was het de eerste keer in meer dan twintig jaar dat hij de rol van bestuursvoorzitter op zich nam. Maar het was volgens een woordvoerder nooit de bedoeling dat Branson lang zou aanblijven als voorzitter, meldt CNN: zijn taak was om het bedrijf te stabiliseren.

De beslissing heeft niets te maken met de vermissing van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, zegt de woordvoerder. Branson zei eerder deze maand geen zaken meer te doen met het koninkrijk tot er meer duidelijkheid is over de situatie met Khashoggi.

Branson stelde zijn gesprekken met het Saoedische Public Investment Fund over een investering van 1 miljard dollar (865 miljoen euro) uit. Hierop besloot Saoedi-Arabië af te zien van een deal met Virgin Hyperloop One.

Recordsnelheid van 387 kilometer per uur

Hyperloop-treinen kunnen hoge snelheden bereiken door de bijna-vacuüm tunnels waar ze doorheen rijden. Daardoor ontbreekt luchtweerstand en kunnen de treinen in theorie veel harder dan traditionele magneettreinen.

In december vestigde de Hyperloop One een nieuw snelheidsrecord met zijn Hyperloop-trein. Het bedrijf stuurde een wagon met 387 kilometer per uur door een tunnel.

Het concept van de Hyperloop werd in 2012 voorgesteld door Elon Musk, directeur van Tesla en SpaceX. Musk schreef later een wedstrijd uit om van zijn idee werkelijkheid te maken, maar ook andere bedrijven zijn met het idee aan de slag gegaan, waaronder Hyperloop One.

Patrick McGall, bestuurder bij Virgin, zal Branson opvolgen.