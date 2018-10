De politie in New York heeft duizenden bodycams teruggeroepen, omdat er een in brand is gevlogen.

In totaal 2.990 bodycams die door de politie werden gebruikt, zijn teruggeroepen, meldt The Daily Beast maandag.

De camera's filmen dagelijks politiewerk, zodat bijvoorbeeld arrestaties vastgelegd kunnen worden. Er liep in New York een pilotprogramma met de bodycams.

Een agent in New York droeg de bodycam tijdens een dienst. De bodycam begon te roken, viel en vloog in brand. De agent raakte niet gewond. Volgens de politie is er mogelijk sprake van een probleem met de batterij.

15 van de 77 politiebureaus zonder bodycams

Met de terugroepactie hebben 15 van de 77 politiebureaus in New York tijdelijk geen bodycams. In de gehele stad worden in totaal 15.500 camera's ingezet door de politie. In de toekomst worden alle agenten van een bodycam voorzien.

Accuproblemen leiden vaker tot brandgevaar. In 2017 staakte Samsung nog de verkoop van de Note 7, omdat de telefoon door een vergelijkbare fout vlam kon vatten.