Apple zou van plan zijn om de eigen processoren over twee tot drie jaar ook in zijn Mac-computers te bouwen. In 2023 volgt mogelijk een chip voor de Apple Car.

Dat is de overtuiging van de doorgaans betrouwbare analist Ming-Chi Kuo, meldt 9to5Mac woensdag. Hij kende in het verleden vaak accurate details over onaangekondigde Apple-producten.

Apple ontwerpt sinds 2010 zijn eigen chips, gebaseerd op de ARM-architectuur. De A-chips zitten in iPhones en iPads, en worden ieder jaar sneller.

In zijn Mac-computers gebruikt Apple chips van Intel. Die chipmaker heeft de laatste jaren te kampen met vertragingen bij het uitbrengen van nieuwe chips en het kleiner - en daarmee energiezuiniger - maken van zijn processoren.

Apple dan niet langer afhankelijk van Intel

Door ook voor Mac-computers zelfontworpen chips te gebruiken, zou Apple niet langer afhankelijk zijn van het veranderlijke productieschema van Intel. Ook zou Apple mogelijk hogere winsten kunnen maken dankzij eigen chips, of Macs voor een lager bedrag kunnen verkopen.

Kuo verwacht de eerste Mac-computers met een Apple-chip in 2020 of 2021. In eerste instantie zal het gaan om de meer op consumenten gerichte computers, zoals de MacBook. Het omzetten van Mac-computers voor professionele gebruikers is ingewikkelder, omdat het ombouwen van professionele software van Intel- naar Apple-chips duurder en tijdrovender is.

'Apple Car mogelijk tussen 2023 en 2025'

Apple zette dit jaar al een eerste stap richting Mac-computers met eigen chips. In de nieuwste versie van besturingssysteem macOS zitten apps die zijn omgezet van hun iPhone-evenknie. De achterliggende techniek komt op termijn beschikbaar voor iedereen, waardoor ontwikkelaars hun iOS-apps makkelijk voor macOS beschikbaar kunnen maken.

Taiwanese chipmaker TSMC zou in ieder geval de komende twee jaar de enige fabrikant zijn die Apple's A-chips ontwikkelt. Volgens de analist zal het bedrijf ook Apple-chips voor zelfrijdende auto's ontwikkelen.

Het Apple Car's Advanced Driver Assistance System zal volgens hem vrijwel of volledig autonoom rijden mogelijk maken. Hij verwacht een dergelijke chip tussen 2023 en 2025.

Het is nog onbekend of Apple zelf een auto wil ontwikkelen of alleen het onderliggende systeem.