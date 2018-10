Een nieuwe versie van de Google Home, de slimme speaker van de internetgigant, wordt van een tabletscherm voorzien. De Home Hub kan zo ook video's tonen en met de handen bediend worden.

Eerdere Home-speakers moesten bediend worden met de stem, via de Google Assistent. Nu die stemassistent naar het Nederlands is vertaald, komt de Google Home over twee weken ook naar Nederland.

De nieuwe Home Hub kan op zijn scherm onder meer recepten, YouTube-video's en kalenderinformatie tonen. Net als eerdere Home-speakers kan de Hub nog altijd met de stem worden bediend en kan hij muziek van streamingdiensten als Spotify en Google Play Music afspelen.

Als de Home Hub niet wordt gebruikt, toont hij op zijn scherm foto's uit de bibliotheek van de gebruiker, naast informatie over de tijd en het weer. Volgens Google wordt slimme software gebruikt om alleen de beste foto's op het scherm van de Hub te tonen en worden 'pikante' foto's overgeslagen.

Geen camera aanwezig

In tegenstelling tot slimme displays van bedrijven als Amazon en Facebook, bevat de Home Hub geen camera. Volgens Google is daar bewust voor gekozen, zodat mensen geen privacyzorgen hebben als ze hem bijvoorbeeld in de slaapkamer zetten. De Home Hub kan daar ook worden gebruikt als alarm. Het scherm gaat 's nachts automatisch uit.

De functie Home View maakt het mogelijk om smarthome-apparatuur in één overzicht te bedienen met de Hub. In de Home View is het bijvoorbeeld mogelijk om alle slimme lampen in een huis of in één kamer uit te schakelen. Volgens Google kan Home View overweg met apparaten van ruim duizend elektronicamerken, waaronder de lampen van Philips en de thermostaten van het eigen zusterbedrijf Nest.

De Home Hub krijgt in de VS een adviesprijs van 149 dollar (130 euro). Het apparaat lijkt voorlopig nog niet naar Nederland te komen. De eerdere Home en Home Mini verschijnen op 24 oktober in Nederland voor respectievelijk 149 en 59 euro.

Nieuwe hybride Chromebook

Behalve de Home Hub kondigde Google ook de Pixel Slate aan, een nieuwe tablet die op Chrome OS draait. Als hij wordt gecombineerd met een los verkrijgbaar toetsenbord, doet de Slate dienst als Chromebook. Behalve webapps kan de Pixel Slate ook Android- en Linux-applicaties draaien.

Volgens Google is het scherm van de Pixel Slate sterk verbeterd, met betere kleurreproductie en een hogere resolutie van 3.000 bij 2.000 pixels in een formaat van 12,3 inch. In de aan/uit-knop zit een vingerafdrukscanner, zodat het apparaat kan worden ontgrendeld als een smartphone. De Chromebook heeft aan beide zijden een 8-megapixelcamera, met de portretmodus die Google eerder in zijn Pixel-smartphones verwerkte.

In de VS zal de Pixel Slate worden verkocht voor prijzen vanaf 599 dollar (521 euro), al zullen er ook duurdere versies met krachtigere Intel-processoren verschijnen. Het toetsenbord krijgt een prijs van 199 dollar. Vooralsnog lijkt het apparaat niet naar Nederland te komen.