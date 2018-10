Slimme speaker Google Home is vanaf 24 oktober in Nederland te koop en vanaf dinsdag te bestellen. Bestaande speakers spreken vanaf 24 oktober ook Nederlands.

Google brengt in eerste instantie twee modellen van de slimme luidspreker uit in Nederland: de reguliere Google Home en de Google Home Mini.

De speakers worden bediend via Google Assistent, de spraakassistent van Google die sinds eind juli in het Nederlands beschikbaar is. Tot nu toe was de Assistent alleen te gebruiken op smartphones.

Mensen die al in het buitenland een Google Home-speaker hadden gekocht, konden de speaker tot nu toe nog niet in het Nederlands gebruiken. Vanaf 24 oktober kunnen ook bestaande Google Home-speakers in het Nederlands worden bediend.

Speaker vanaf donderdag vooruit te bestellen

Gebruikers kunnen de speaker onder meer vragen om muziek of podcasts af te spelen, iets op Netflix of YouTube af te spelen, hun agenda voor te lezen of hun slimme verlichting in of uit te schakelen. Daarnaast heeft de Nederlandse Google Assistent koppelingen met allerlei Nederlandse bedrijven.

De reguliere Google Home kost 149 euro, de Google Home Mini 59 euro. De speakers zijn zowel te koop bij Google als bij Albert Heijn, bol.com, Coolblue en MediaMarkt. Later op donderdag zijn de speakers al vooruit te bestellen.