Microsoft kondigt nieuwe Surface-apparaten aan en updatet Windows 10

De Surface Pro 6 heeft een scherm van 12,3 inch en is voorzien van een camera van 8 megapixels. Het toestel komt beschikbaar in het grijs en het zwart.

Het apparaat is verder voorzien van een opslagcapaciteit van 16 GB, dat kan worden uitgebreid met een SD-kaart van 1 TB, meldt het bij de presentatie aanwezige Engadget.

De Surface Pro 6 is verder voorzien van een achtste generatie Intel-quadcorechip. Het apparaat volgens Microsoft twee derde sneller is dan zijn voorganger, de Surface Pro. De batterij gaat volgens de fabrikant ruim dertien uur mee.

In de Verenigde Staten gaat de Surface Pro 6 vanaf 16 oktober voor 899 dollar over de toonbank. Hoe duur het apparaat in Europa wordt en wanneer het toestel te koop is, is vooralsnog niet bekend.

Surface Laptop 2, nieuwe Surface Studio en koptelefoon

Microsoft kondigde twee andere producten aan, waaronder de Surface Laptop 2 met een scherm van 13,5 inch. De laptop is volgens Microsoft 85 procent sneller dan zijn voorganger.

Net als de nieuwe Surface Pro is ook de Surface Laptop 2 vanaf 16 oktober in de VS te koop. Het apparaat gaat minimaal 999 dollar kosten.

De andere computer, de Surface Studio, is volgens Microsoft de snelste Surface-apparaat tot nu toe. Het apparaat kan gebruikt worden als een desktopcomputer, maar ook als een grote bureautablet. Wanneer dit apparaat te koop is, is nog niet duidelijk.

Het laatste apparaat dat Microsoft aankondigde is de Surface Headphones. De koptelefoon is voorzien van instelbare ruisonderdrukking en een microfoon om te bellen en voor Cortana, Microsofts eigen stemassistent. Het bedrijf heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de Surface Headphones beschikbaar is en hoeveel het gaat kosten.

Windows 10 vanaf vandaag beschikbaar

Naast de nieuwe Surface-apparaten heeft Microsoft ook aangekondigd dat de najaarsupdate van Windows 10 vanaf dinsdag beschikbaar is. Alle apparaten met Windows 10 kunnen de update downloaden en installeren.

Eén van de nieuwe functies is een app genaamd Your Phone. Daarmee moet het voor gebruikers makkelijk worden om beelden van hun Android-smartphone op een laptop of desktop met Windows 10 te gebruiken. Ook kunnen gebruikers met de app sms'jes ontvangen en versturen.

Verder maakte het bedrijf bekend dat de webversie van e-maildienst Outlook binnenkort een integratie met de takenlijst heeft. Ook kunnen taken in de kalender van Outlook gebruikt worden.

Tot slot liet Microsoft beelden zien van een toekomstige functie waarbij het volledige smartphonescherm van een Android-telefoon op een computer getoond kan worden. Op die manier kunnen mensen een Android-app op hun Windows-apparaat gebruiken.