Oculus presenteert nieuwe zelfstandige virtualrealitybril met controllers

De Oculus Quest werd woensdag door Facebook-directeur Mark Zuckerberg aangekondigd tijdens de persconferentie Oculus Connect.

De nieuwe virtualrealitybril is een zogeheten 'standalone headset'. Dat betekent dat de bril niet aangesloten hoeft te worden op een computer of smartphone, maar volledig werkt met ingebouwde hardware.

Bij de Oculus Quest worden twee controllers geleverd die fungeren als handen van gebruikers in virtual reality. De controllers komen overeen met die van de Oculus Rift en zijn aanraakgevoelig.

VR-headset weet waar de drager zich bevindt

De VR-headset weet waar de drager zich in de echte ruimte bevindt en registreert de bewegingen. Dit betekent dat gebruikers kunnen rondlopen en bijvoorbeeld om virtuele objecten kunnen leunen. Verder is er ingebouwde 360-gradenaudio.

De Oculus Quest werkt niet met Oculus Rift-software van de pc. Volgens Zuckerberg zijn er aanvankelijk in elk geval ruim vijftig games voor de headset beschikbaar.

Oculus Quest komt in de lente van 2019 op de markt, maar een specifieke datum werd niet bekendgemaakt. De bril gaat 399 dollar kosten (omgerekend 340 euro).

Instapmodel Oculus Go verscheen eerder dit jaar

De Oculus Quest valt tussen de Oculus Go en de Oculus Rift in. De Oculus Go is het instapmodel van 220 euro dat in mei van dit jaar op de markt kwam. Deze headset is eveneens draadloos, wordt met één controller geleverd en houdt de bewegingen en de locatie van gebruikers niet bij.

Nieuwe versies van de Go en Rift bleven tijdens het evenement achterwege.