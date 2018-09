'Apple onthult dit najaar nieuwe iPad Pro'

De nieuwe iPad staat in de code vermeld onder de noemer 'iPad2018Fall', ontdekte 9to5Mac.

De interne naam doet vermoeden dat Apple de nieuwe iPad ergens dit najaar zal presenteren. De techgigant heeft in het verleden vaker evenementen in oktober georganiseerd om nieuwe tablets op de markt te brengen.

Het is niet voor het eerst dat er in bètasoftware aan nieuwe iPads wordt gerefereerd. In juli bevatte de testversie van iOS 12 nog een afbeelding van een nieuwe iPad, met daarop dezelfde gezichtsherkenning die in de iPhone X, XS en XR aanwezig is.

Geruchten wijzen al langer op de onthulling van een nieuwe iPad Pro. Lange tijd werd gedacht dat deze wellicht tijdens het iPhone-evenement in september getoond zou worden, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn.

Tweede iPad in een jaar tijd

Het zou de tweede iPad worden die Apple dit jaar toont. In maart bracht het bedrijf een nieuw instapmodel op de markt, die speciaal bedoeld is voor gebruik op school.

Op recente gelekte 3D-afbeeldingen was onlangs het mogelijke ontwerp van de nieuwe iPad Pro te zien.