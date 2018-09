'Google kondigt slimme speaker met scherm Home Hub in oktober aan'

Google wil het product volgens MySmartPrice in oktober op de markt gaan brengen. De gadgetblog baseert zich op gelekte afbeeldingen van de speaker en nog niet gepubliceerde pagina's met specificaties.

De Home Hub heeft een aanraakgevoelig scherm, maar is in tegenstelling tot smartphones en tablets niet van een Android-versie voorzien. In plaats daarvan zou het besturingssysteem een visuele ondersteuning van Googles stemassistent zijn.

Op het scherm kunnen gebruikers de tijd, datum, weersinformatie raadplegen. Ook kan het apparaat gebruikt worden om informatie van de kaartendienst Google Maps en foto's van Google Photos te bekijken.

Het is vooralsnog onduidelijk of de slimme speaker met scherm ook in Europa te koop zal zijn. Google maakt zijn speaker zonder scherm, de Google Home, later dit jaar in Nederland beschikbaar.