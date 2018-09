Apple presenteert dunnere Apple Watch met groter scherm

De Apple Watch Series 4 komt er in twee modellen: één met een 40 mm-scherm en een versie met 44 mm-display. Dat is groter dan de schermen van voorgaande versies, die 38 mm en 42 mm groot waren.

Door de schermranden dunner te maken, konden de displays worden vergroot. Apple zegt dat de schermen ruim 30 procent groter zijn dan de eerdere modellen, terwijl de behuizing nauwelijks is veranderd. Het apparaat is iets dunner geworden, maar gaat volgens Apple even lang mee als het vorige model.

Met de nieuwe schermen is er volgens Apple meer ruimte voor informatie bij de klokjes. Apps en widgets laten voortaan meer gegevens tegelijk zien.

De draaiknop op de Apple Watch is eveneens vernieuwd. Zo geeft het onderdeel voortaan trillingen die klikken nabootsen. Ook kunnen de speakers harder en is er een nieuwe S4-chip in het apparaat gebouwd, die de smartwatch sneller moet maken.

Apple Watch kan noodbericht versturen

De Apple Watch Series 4 herkent het als de drager valt, vanwege de gyroscoop. Daarna kan direct een noodbericht worden verzonden.

Verder zijn er nieuwe functies voor het meten van de hartslag toegevoegd. Zo kan de smartwatch een melding sturen als de hartslag te laag is of wanneer stoornissen optreden.

De nieuwe Apple Watches zijn vanaf 21 september beschikbaar. In Nederland is de smartwatch vanaf 429 euro verkrijgbaar. De versie met mobiel internet komt nog niet naar Nederland. De nieuwe software-update watchOS 5 verschijnt 17 september.