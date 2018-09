Noord-Holland test auto's die met elkaar en verkeerslichten communiceren

Het experiment vond in de eerste week van september plaats op de N205 bij Hoofddorp en Haarlem, meldt de provincie. Het is volgens het bestuur de eerste keer dat in Nederland zo'n test uitgevoerd is.

De auto's staan met elkaar in verbinding, waardoor ze aan elkaar door kunnen geven wanneer ze optrekken of afremmen. Ook kunnen ze met verkeerslichten communiceren, waardoor de auto's weten hoelang het nog duurt voordat het licht op groen of rood springt.

Met de proef wil Noord-Holland onderzoeken of de doorstroming van het verkeer verbeterd wordt als auto's met elkaar en de infrastructuur kunnen communiceren. De uitkomsten van het onderzoek worden in november verwacht.