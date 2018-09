'Aantal verscheepte virtualrealitybrillen met een derde gedaald'

Onderzoeksbureau IDC schrijft dat de afname vooral is te zien in de categorie "schermloze VR-brillen". In die headsets, zoals de Google Cardboard of Samsung Gear VR, wordt het scherm van een mobiele telefoon gebruikt om VR-beelden te tonen.

Leveringen in deze categorie liepen terug van 1 miljoen in het tweede kwartaal van 2017 tot 409.000 exemplaren in het tweede kwartaal van 2018.

Het aantal leveringen van bedrade VR-headsets liep terug met 37 procent. Oculus wist in het tweede kwartaal van dit jaar 102.000 exemplaren van zijn Rift-bril te verschepen. Bij Sony ging het om de levering van 93.000 headsets.

HTC is met zijn Vive-bril marktleider. De fabrikant leverde 111.000 stuks van zijn headset. Dat kwam volgens IDC onder meer omdat de abonnementsdienst van HTC's appplatform aan populariteit won.

Zogeheten 'standalone headsets' maakten wel een groei door. IDC stelt dat dit soort headsets 417,7 procent keer meer zijn verscheept. Dat kwam met name door de wereldwijde beschikbaarheid van de Oculus Go en de Xiaomi Mi VR. Dat zijn VR-brillen die helemaal draadloos en zonder smartphones werken.