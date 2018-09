'Afbeeldingen tonen nog niet onthulde iPad Pro'

De beelden zijn gebaseerd op een eerder gelekt ontwerpbestand waar technologiejournalist Steve Hemmerstoffer 3D-afbeeldingen van heeft laten maken.

"Ik kan niet bevestigen dat deze beelden voor 100 procent kloppen", schrijft Hemmerstoffer op Twitter. "Maar dit zou weleens de nieuwe iPad Pro van 12,9 inch kunnen zijn."

Op de beelden is een iPad met een hoekig ontwerp te zien. De schermranden zijn dunner, met aan de bovenkant sensoren voor gezichtsherkenning. De iPad heeft echter geen inkeping boven in het scherm, zoals bij de iPhone X wel het geval is.

Toetsenbordconnector aan onderkant

Volgens de lekker van de beelden zit de toetsenbordconnector aan de onderkant, waardoor het toetsenbord alleen in de verticale schermpositie verbonden kan worden. Dat zou te maken hebben met de gezichtsherkenning die alleen vanuit deze positie zou werken.

De doorgaans goed ingelichte journalist Mark Gurman van Bloomberg beweerde onlangs dat gezichtsherkenning zowel horizontaal als verticaal moet werken.

Nog geen foto's van iPad Pro

Tot op heden zijn er geen foto's van de geplande nieuwe iPads gelekt. Het gelekte ontwerpbestand moet echter een goed beeld bieden. Vermoedelijk is dit bedoeld voor onder andere hoesjesmakers, zodat zij hun productieproces alvast kunnen starten.

Apple heeft journalisten uitgenodigd voor een evenement op 12 september. Daar worden hoogstwaarschijnlijk drie nieuwe iPhones aangekondigd. Of de iPad hier ook onthuld wordt of voor een later moment gepland staat, is nog niet duidelijk.