Zelfrijdende auto van Apple betrokken bij ongeluk

Een testauto van Apple wilde op 24 augustus invoegen, waarbij het voertuig in aanraking kwam met een andere auto, blijkt uit het ingevulde formulier.

Bij het incident reed de auto van Apple stapvoets, terwijl de andere auto ongeveer 24 kilometer per uur reed. Beide voertuigen hadden materiële schade, maar niemand raakte gewond. Het ongeluk vond plaats in de Amerikaanse stad Sunnyvale, vlak bij Apples hoofdkantoor in Cupertino.

Het formulier onthult verder dat Apple voor zijn testvoertuig een Lexus RX 450h gebruikt. Ook Google-zusterbedrijf Waymo gebruikt deze auto's om de technologie voor zelfrijdende auto's te testen.

Bedrijven die de technologie in de Verenigde Staten op de openbare weg testen, moeten incidenten verplicht melden bij de toezichthouder. Normaal gesproken maakt Apple publiekelijk niets bekend over zijn investeringen in technologie voor zelfrijdende auto's.