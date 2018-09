Komen fabrikanten niet te vroeg met 8K-televisies?

Als het aan grote technologiebedrijven als Samsung en LG ligt, is 8K de nieuwe stap op televisiegebied. De afgelopen jaren zagen we technologieën als 4K, de komst van 3D, oled en verschillende versies van high dynamic range (HDR, groter kleurcontrast) voorbijkomen, nu wordt de focus alweer verlegd naar een nóg hogere resolutie.

Een tv met 8K-resolutie kan beelden van 7.680 bij 4.320 pixels weergeven. Daarmee tellen de displays vier keer zoveel pixels als 4K-televisies, die beelden van 3.840 bij 2.160 pixels kunnen uitzenden. 4K-beeld toonde op zijn beurt weer vier keer meer pixels dan full-hd.

Televisies worden nog groter

Dat televisieschermen alweer scherper moeten worden, komt volgens fabrikanten doordat consumenten in de huiskamer vaker voor een groot scherm kiezen. "Vanaf een 65-inchformaat ga je het verschil echt zien", wist een woordvoerder van Samsung te vertellen.

Tijdens de openingspresentatie van Samsung werd verteld dat de vraag naar tv's van 100 inch begint te stijgen, al blijft het voorlopig een niche. De grootte van het scherm is voor 8K wel heel belangrijk, zegt ook elektronicafabrikant Sharp.

"De afgelopen twee jaar zijn de Europese verkoopcijfers van tv's groter dan 55 inch gestegen", meldt het bedrijf tijdens de presentatie in Berlijn. "Maar als je een groter scherm wil, moet je verder naar achteren gaan zitten, zodat onscherpte niet opvalt. Dat is niet altijd mogelijk in een huiskamer, dus zit er maar één ding op: de resolutie omhoog."

LG noemt de komst van 8K-tv's een "logische volgende stap", maar erkent dat de techniek nog in de kinderschoenen staat. Het bedrijf verwacht dat de markt voor 8K-televisies in 2022 zal groeien tot meer dan vijf miljoen exemplaren.

Er is nog geen aanbod voor 8K-tv's

In Japan is er vanaf december dit jaar een zender die in 8K-resolutie gaat uitzenden. In Nederland zijn er vrijwel geen zenders die 4K uitzenden en ook naar films en series in 4K-resolutie is het vaak even zoeken. Wat dat betreft lijkt de komst van 8K nog te vroeg.

De nieuwe televisies zijn wel allemaal voorzien van speciale beeldprocessors waarmee ook video's in lagere resolutie opgerekt kunnen worden naar 8K-kwaliteit. Er komen in die overgang dus pixels bij, die op de juiste manier moeten worden ingevuld om wazig beeld te voorkomen.

De manier van Samsung springt er vooralsnog uit, omdat het bedrijf kunstmatige intelligentie gebruikt om de beelden te verwerken. "Ja, het aanbod is er nog niet, maar 'AI upscaling' is de oplossing", zegt een woordvoerder.

Samsung gebruikt miljoenen video's met verschillende soorten beelden om een algoritme te trainen. De computer herkent op basis daarvan wat er wordt uitgezonden en weet daardoor welke aanpassingen het moet maken voor een zo scherp mogelijk beeld.

3D-effect zonder bril

Op de IFA was de televisie van LG voor ons niet te bekijken, die van Sharp en Samsung wel. Laatstgenoemde bedrijven spraken allebei van "3D kijken zonder bril" als ze het over 8K hadden.

De woordvoerder van Sharp legde uit dat dat komt door de haarscherpe lijnen die 8K mogelijk maakt. "Het wordt zo echt dat het lijkt alsof je erbij bent." Op beelden van televisies van Sharp en Samsung hadden ze daarop slim ingespeeld, bijvoorbeeld met beelden van een uil die door het beeld vloog en een camera die voortbewoog over een weg.

We meenden het diepte-effect inderdaad te zien en de scherpte was ook van heel dichtbij indrukwekkend. Het blijft wel de vraag hoe dat effect eruitziet als er geen promotiebeelden, maar een gewone tv-uitzending of een film wordt getoond.

Stokpaardje voor innovatie

Televisiefabrikanten tonen sinds dit begin jaar voorzichtig de eerste 8K-tv's voor consumenten. Op de IFA lijkt het doel van uitpakken met de tv's vooral om te laten zien waar de innovatie op televisiegebied heen gaat.

De daadwerkelijke markt is voorlopig nog een kleine niche, ook omdat 8K-televisies duizenden euro's kosten. De goedkoopste versie van Samsung kost 5.000 euro. Van andere fabrikanten zijn de prijzen nog onbekend.

Daarnaast is er simpelweg nog niet genoeg videocontent beschikbaar. Het uitrekken van full-hd-kwaliteit naar een groot 8K-formaat is dan een wel heel grote stap, nu 4K nog niet eens breed wordt omarmd als de standaard voor scherpte.