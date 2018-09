'Pride-wijzerplaat Apple Watch wordt in Rusland automatisch verstopt'

Dat ontdekte 9to5Mac-verslaggever Guilherme Rambo, die ook gelekte beelden van de iPhone XS en nieuwe Apple Watch wist te onderscheppen.

Rambo vond in de nieuwste bètaversie van watchOS een instelling over de Pride-wijzerplaat van de Apple Watch. Die regenboogwijzerplaat werd eerder dit jaar toegevoegd, in het kader van de Pride-dagen waarop de acceptatie van LHBTQI(AP) wordt gevierd.

Als watchOS ziet dat een Apple Watch is gekoppeld aan een Russische iPhone, wordt de regenboogwijzerplaat niet getoond. Enkele regels code zorgen er nadrukkelijk voor dat de wijzerplaat voor Russische gebruikers niet zichtbaar is, waardoor van een vergissing geen sprake lijkt.

Pride-horlogebandje ook niet Rusland verkrijgbaar

Niet-hetero's worden in Rusland nog steeds niet gelijkwaardig behandeld. Zo worden Pride-optochten in het land niet toegestaan en verweet de Russische overheid een getrouwd homokoppel eerder dit jaar 'een schande aan hun paspoort'.

Bovendien is het in Rusland sinds 2013 verboden om homoseksualiteit te promoten onder minderjarigen. Het is niet duidelijk of Apple de Pride-wijzerplaat verbergt om aan die regelgeving te voldoen, of om Russische niet-hetero's te beschermen.

Apple biedt sinds dit jaar ook een Pride-horlogeband voor de Apple Watch, voorzien van de kleuren van de regenboogvlag. Ook dat bandje is niet te vinden in de Russische Apple Store.

Apple-CEO Tim Cook kwam in 2014 uit de kast als homoseksueel, en pleit sindsdien voor gelijke rechten voor de LHBTQI(AP)-gemeenschap.

