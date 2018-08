Lenovo toont laptop met e-inkscherm in plaats van toetsenbord

De laptop werd gepresenteerd tijdens de gadgetbeurs IFA in Berlijn. De nieuwe laptop volgt de Yoga Book A12 uit 2016 op. Dat was een laptop met een touchscreen in plaats van een toetsenbord.

Dat idee zet Lenovo voort in de Yoga Book C930. Het touchscreen is wel vervangen door iets anders: een zuiniger e-inkscherm. Bij het tikken op de toetsen wordt een trilling afgegeven die een drukgevoel simuleert.

Onder het toetsenbord is een ovaalvormige knop aanwezig, waarmee een groter touchpad in beeld komt om de muis te bedienen.

Ook bruikbaar in tabletmodus

De laptop is verder voorzien van een 10,8-inchscherm met een resolutie van 2560 bij 1600 pixels. Het e-inktoetsenbord heeft een resolutie van 1920 bij 1080 pixels. Het scherm van de Yoga Book C930 is helemaal naar achteren te vouwen, zodat hij als tablet gebruikt kan worden. Het e-inkscherm moet lezen gemakkelijker maken.

Ook heeft de laptop 4 GB aan werkgeheugen en ondersteunt hij stemassistent Alexa van Amazon. In het apparaat is een pen die in het scharnier bewaard kan worden inbegrepen.

De laptop kost 999 euro en verschijnt in september. Lenovo heeft niet expliciet bekendgemaakt of de laptop ook in Nederland verkocht gaat worden.

Slimme thuisapparaten van Lenovo

Lenovo brengt ook meer thuisapparaten op de markt. Het bedrijf kondigde begin dit jaar al een slimme speaker met een scherm aan: het Smart Display. Lenovo presenteerde op IFA daarnaast een slimme lamp, een slim stopcontact en een slimme camera voor in huis.

De apparaten zijn onder meer met stembediening via Assistant en Alexa te bedienen. De apparaten komen in november eerst in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten uit. De lamp en het stopcontact kosten 30 dollar en de camera 100 dollar. Nederlandse verschijningsdata en prijzen zijn niet bekendgemaakt.