Apple koopt maker van lenzen voor augmented reality

Dat bevestigt Apple tegenover Reuters. "We kopen van tijd tot tijd kleine bedrijven", aldus de verklaring. "Meestal bespreken we niet wat onze plannen met die bedrijven zijn."

Het is niet bekend wanneer Akonia precies door Apple in huis is gehaald. Ook is het overnamebedrag niet openbaar gemaakt.

BIj augmented reality (AR) worden virtuele objecten boven op de echte wereld getoond. Apple voegde in iOS 11 softwareondersteuning toe voor speciale AR-software die gebruikmaakt van de telecoomcamera.

'Augmentedrealitybril van Apple in de maak'

Volgens geruchten werkt de techgigant al langere tijd aan een AR-bril. Die gadget zou ook virtual reality moeten ondersteunen. Mogelijk is Akonia overgenomen zodat het bedrijf lenzen voor deze headset kan maken.

De overgenomen start-up zegt te werken aan dunne, transparante lenzen die heldere, kleurrijke beelden over het gehele glas laten zien. Akonia had in 2012 een investering opgehaald, maar sindsdien was het vrij stil rond het bedrijf.