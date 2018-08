Casio presenteert stevige smartwatch voor buiten

​De nieuwe Casio WSD-F30 is de kleinste smartwatch die het Japanse elektronicabedrijf tot nu toe maakte. Het slimme horloge werd gepresenteerd tijdens technologiebeurs IFA.

Casio heeft zijn smartwatch dunner gemaakt, maar toch een langere batterijduur gegeven dan zijn voorgaande modellen. Het horloge heeft twee schermen die over elkaar liggen. Het ontwerp is nog steeds gebaseerd op de bekende G-Shock-lijn van Casio.

In tegenstelling tot voorgaande modellen is het kleurenscherm nu geen lcd- maar een oled-scherm. Over dat 1,2-inchscherm met een resolutie van 390x390 pixels ligt een energiezuiniger zwart-witscherm.

Accuduur tot wel een maand op één lading

Met het kleurenscherm kan Wear OS volledig worden gebruikt, inclusief een functie met offline beschikbare kaarten en gps. Op het zwart-witscherm zien gebruikers zaken als de hoogte, atmosferische druk en het elektronisch kompas.

Bij normaal gebruik met alle functies ingeschakeld gaat het horloge volgens Casio anderhalve dag mee op één acculading. Met bluetooth en wifi uitgeschakeld zou het horloge drie dagen halen. Wie de slimme functies en het kleurenscherm helemaal uitschakelt, zou een maand op één lading kunnen halen.

Het horloge is een paar millimeter smaller en dunner dan zijn voorganger en heeft dunnere schermranden. Het horloge is 60,5 bij 53,8 millimeter en 14,9 millimeter dik.

De smartwatch is waterdicht tot 5 bar, en heeft een militaire certificering voor zijn hoge schokbestendigheid. Het horloge is er in oranje, blauw en zwart, en wordt vanaf januari 2019 geleverd voor een nog onbekende prijs.