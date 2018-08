Acer toont gaminglaptop met kantelbaar scherm

De laptop werd tijdens de technologiebeurs IFA in Berlijn door Acer getoond. De Predator Triton 900 is voorzien van een aanraakgevoelig 4K-scherm, dat helemaal omgeklapt kan worden om als forse tablet te gebruiken. Ook is het scherm daarmee verder naar voren te halen.

Het apparaat heeft een mechanisch toetsenbord. Rechts daarvan is een trackpad aanwezig, dat ook een numeriek gedeelte kan laten zien. Over de specificaties gaf Acer verder niets prijs.

Een woordvoerder van Acer wist nog geen prijs of verschijningsdatum te noemen. Wel zei hij dat het eerste kwartaal van 2019 haalbaarder is dan een datum later dit jaar.

Trillende gamingcockpit

Naast een gaminglaptop was ook de Thronos te zien. Dit is een soort gamingcockpit waarbij de speler in een stoel gaat zitten die meetrilt met actie in games.

Ook kan de stoel draaien. In de opzet van Acer op de beursvloer was te zien dat spelers drie schermen naast elkaar konden gebruiken om een game in een wijde beeldmodus te spelen.

Dunste laptop heeft kleinere schermranden

Acer presenteerde verder een nieuwe versie van de Swift 7-laptop. De laptop is nog geen 10 millimeter dik. Het scherm meet 14 inch, net zoals de vorige versie, maar de laptop is wel 15 procent kleiner gemaakt. Dat komt omdat de schermranden dunner zijn geworden. Die meten in dit model nog 4,27 millimeter.

Het is niet bekend wanneer de laptop verschijnt en tegen welke prijs.

Nieuwe virtualrealitybrillen van Acer

Acer toonde verder een nieuwe virtualrealitybril voor pc's. De OJO 500 meet automatisch de afstand tussen pupillen, zodat de lenzen op de juiste positie worden gezet. Daarnaast kan de hardware van de bril worden losgemaakt, zodat deze snel kan worden uitgewisseld.

Tijdens de persconferentie werd ook de Star VR One getoond, een VR-bril waar het bedrijf al langer met gamestudio Starbreeze aan werkt. Deze bril heeft een kijkhoek van 210 graden, waardoor het duikbrileffect verdwijnt. Oogtracking zorgt ervoor dat slechts een deel van het scherm gedetailleerd wordt getoond, waardoor hij minder rekenkracht vereist.

Een prijs en beschikbaarheidsdatum voor de brillen zijn nog niet bekendgemaakt.