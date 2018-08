Amerikaans bedrijf blijft verboden blauwdrukken 3D-geprinte wapens verkopen

Het Amerikaanse bedrijf Defense Distributed is dinsdag weer begonnen met het verkopen van blauwdrukken voor 3D-geprinte wapens, meldt The New York Times.

Een Amerikaanse rechter bepaalde maandag dat een eerder uitgevaardigd verbod op het verkopen van de blauwdrukken werd verlengd. Het voorlopige verbod blijft van kracht zolang er een rechtszaak tegen Defense Distributed loopt.

Defense Distributed-eigenaar Cody Wilson zegt dat hij de blauwdrukken verkoopt aan iedereen die ze wil hebben, tegen elke prijs. Dinsdagochtend zou hij al bijna vierhonderd bestellingen hebben gehad.

Met de blauwdrukken van het bedrijf kan iedereen met een geschikte 3D-printer een wapen uitprinten dat echte kogels kan afvuren. Omdat het wapen van plastic wordt gemaakt, is het niet te traceren in een metaaldetector. Bovendien is door gebrek aan toezicht en serienummers niet te traceren wie er in het bezit is van een dergelijk plastic pistool.

Eigenaar vindt blauwdrukken vrijheid van meningsuiting

Defense Distributed bood zijn blauwdrukken in 2013 ook al aan en kreeg toen ook al een verbod van de rechter. Via een regeling via het Amerikaanse ministerie van Justitie en door zich te beroepen op het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet, zouden de blauwdrukken op 1 augustus weer beschikbaar komen.

Een rechter bepaalde kort daarvoor dat Defense Distributed de rechtszaak moet afwachten. Het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet geeft Amerikanen het recht om wapens te dragen.

In de rechtszaak wordt onder meer bekeken of het verkopen van de blauwdrukken onder dat tweede amendement valt, of onder het eerste amendement dat de Amerikaanse vrijheid van meningsuiting regelt. Volgens Defense Distributed zou het verspreiden van de blauwdrukken vrijheid van meningsuiting zijn.

3D-geprinte wapens zijn strafbaar in Nederland

In Nederland is het een misdrijf om met een 3D-printer een wapen te maken, zei het Openbaar Ministerie begin augustus.

Wie in Nederland blauwdrukken voor plastic wapens publiceert, is volgens het Openbaar Ministerie mogelijk schuldig aan het uitlokken van - of medeplichtig aan het bezit van 3D-geprinte vuurwapens. Of dat daadwerkelijk zo is, moet per geval bekeken worden.