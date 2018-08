Oculus-oprichter noemt augmentedrealitybril Magic Leap 'tragisch'

Dat zei Luckey in een recensie van de gadget op zijn eigen blog.

Magic Leap werkte jarenlang aan zijn augmentedrealitybril, die virtuele objecten boven op de echte wereld kan laten zien. De gadget wist bij investeerders honderden miljoenen dollars op te halen, waardoor het bedrijf op 4,5 miljard dollar (omgerekend ruim 3,8 miljard euro) werd gewaardeerd voordat ze een product hadden uitgebracht.

Volgens Luckey had het bedrijf daarom gebruikers moeten wegblazen met zijn eerste apparaat. "Het eindproduct is echter lang niet zo goed als de hype vooraf had beloofd. Daarnaast heeft het apparaat meerdere mankementen. Op sommige punten is hij iets beter dan de HoloLens van Microsoft, maar op andere vlakken is hij slechter."

'Onbruikbaar bij staal in de kamer'

De voormalig Oculus-topman heeft onder andere kritiek op de bijgeleverde controller van de bril. "Hij reageert traag, registreert bewegingen verkeerd en wordt onbruikbaar als er staal in de kamer aanwezig is."

Het beeldscherm zou moeite hebben met het laten zien van diepte. Daarnaast zou de beloofde software van de bril teleurstellen. "Magic Leap beloofde een eigen besturingssysteem te bouwen, maar heeft Android slechts een beetje aangepast".

Verbannen prins Zuko

Magic Leap-CEO Rony Abovitz heeft op de kritiek gereageerd via Twitter, door een vergelijking te trekken met de animatieserie Avatar: The Last Airbender. "We moeten het spannend houden, door te strijden met de vuurnatie en de verbannen prins Zuko. Raad eens wie Zuko in deze analogie is."

Luckey is al enige tijd niet meer actief bij Oculus. De topman stapte op in maart 2017, kort nadat hij betrokken bleek te zijn bij een groep die opruiende afbeeldingen verspreidde van Hilary Clinton tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen.