DJI kondigt twee nieuwe Mavic 2-drones aan

De twee versies van de drones verschillen alleen in hun camera. De Mavic 2 Pro is voorzien van een camera van het merk Hasselblad en grotere beeldsensor, waardoor de drone beelden in 20 megapixels kan schieten. De Mavic 2 Zoom houdt het bij 12 megapixels.

Beide drones zijn in staat om videobeelden met een resolutie van 4K en tot dertig frames per seconde op te nemen. De Mavic 2 Zoom is bovendien in staat om op een resolutie van 1080p vier keer in te zoomen zonder kwaliteitsverlies. Beide drones kunnen tijdens het opnemen van video's geen losse foto's maken.

DJI belooft een vliegtijd van maximaal een half uur, maar alleen als er geen wind staat. De Mavic 2-drones zijn niet waterbestendig. De drones kunnen maximaal 18 kilometer ver vliegen.

Beide versies van de Mavic 2 zijn vanaf donderdag te koop. De Mavic 2 Pro kost in Nederland 1.449 euro, terwijl de Mavic 2 Zoom 1.249 euro kost.