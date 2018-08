'Uber-top verdeeld over toekomst van afdeling voor zelfrijdende auto's'

Een deel van de top vindt dat Uber met zijn afdeling voor zelfrijdende auto's moet samenwerken met andere bedrijven of de tak eventueel moet verkopen, meldt The New York Times zondag op basis van drie anonieme ingewijden. Een ander deel vindt de afdeling cruciaal voor de toekomst van het bedrijf.

Uber-directeur Dara Khosrowshahi heeft volgens de bronnen van de krant nog geen beslissing genomen, maar zou een voorkeur hebben uitgesproken voor een samenwerking met andere bedrijven.

Uber-oprichter en voormalig directeur Travis Kalanick voorzag een toekomst waarbij Uber voor zijn taxidienst alleen gebruikmaakt van zelfrijdende auto's, om zo op de kosten voor chauffeurs te besparen.

In maart raakte een zelfrijdende auto van Uber, met een inzittende die kan ingrijpen als dat nodig is, betrokken bij een dodelijk ongeval in de Amerikaanse staat Arizona.

De Amerikaanse onderzoekscommissie NTSB concludeerde een maand later dat de auto niet geprogrammeerd was om op tijd te remmen in geval van nood.