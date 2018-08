'Goedkopere MacBook wordt in september onthuld'

Vermoedelijk zal de laptop gelijktijdig met de drie nieuwe iPhones geïntroduceerd worden, vertellen ingewijden aan Digitimes.

Er wordt al langer gesproken over een mogelijke nieuwe MacBook. Deze moet de MacBook Air opvolgen, die op het moment de goedkoopste laptop in het aanbod van Apple is. Het is onduidelijk of hij ook de huidige 12-inch-MacBook zal vervangen.

De nieuwe laptop zal gebruikmaken van een Kaby Lake-chipset, aldus de bronnen. Apple verkoopt de laptop naast de eerder dit jaar onthulde MacBook Pro's die voor een hoger bedrag worden aangeboden.

Volgens de nieuwe bronnen zal de laptop 1.200 dollar kosten. Omgerekend is dat 1.055 euro, al kan de prijs in Europa door belastingen hoger komen te liggen.

Twee nieuwe iPads dit jaar

Volgens Digitimes zal Apple ook twee nieuwe iPad Pro-modellen introduceren, van respectievelijk 11 en 12,9 inch groot. Deze moeten in het vierde kwartaal van 2018 worden verkocht. Het is niet duidelijk of ze in september of tijdens een later evenement worden onthuld.

Apple zou daarnaast de eerder dit jaar onthulde 9,7-inch-iPad blijven verkopen, samen met de 7,9 inch grote iPad mini.