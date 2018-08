Broncode van speelgoedpop Furby gelekt

De broncode is gelekt door Sean Riddle.

Het 297 pagina's tellende document bevat alle code die in de software van Furby werd gebruikt. De code was geschreven in 6502 assembly, een programmeertaal die werd gebruikt voor games en programma's op oude computers zoals de Commodore 64 en de eerste Nintendo-spelconsoles.

De software van de Furby zorgde ervoor dat het speelgoed op kinderen kon reageren. De monsters bewogen hun ogen en oren, en konden daarnaast dingen in een eigen taal terugzeggen.

De code is afkomstig van de eerste Furby, die in 1998 in de winkels verscheen. Speelgoedmaker Hasbro bracht in 2012 een nieuwe versie uit. Die werkt in combinatie met een smartphoneapp.