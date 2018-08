Nvidia onthult nieuwe videokaarten speciaal voor filmmakers

De nieuwe Quadro RTX maakt gebruik van de nieuwe Turing-chiparchitectuur van het bedrijf.

De videokaart is ontwikkeld voor professionals in de filmwereld en kost 10.000 dollar, omgerekend zo'n 8.766 euro. In de hardware zit maar liefst 48GB aan werkgeheugen.

Filmmakers kunnen ook meerdere van de videokaarten aan elkaar koppelen om meer rekenkracht te genereren.

Lichtstralen

Volgens Nvidia is de kaart gespecialiseerd in zogeheten 'ray tracing'. Daarbij wordt het effect van lichtstralen in een scène gesimuleerd. Het genereren van dit licht vereist doorgaans zeer veel rekenkracht.

Omdat de nieuwe chip is gespecialiseerd in het genereren van het virtuele licht, kunnen filmmakers nu voor het eerst de stralen in real-time aanpassen.